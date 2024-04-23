Жители Новосибирска стали чаще пользоваться банковскими картами в метро

Новосибирцы чаще используют банковские карты, чтобы оплатить проезд в метро.

Как сообщает муниципалитет, 52% жителей Новосибирска используют банковские карты для оплаты в метро. В 2023 году картами оплачивали чуть меньше людей — 44,1%.

Также отмечается, что статистика по использованию социальных карт остается примерно в тех же значениях — 16,7% и 16,4%, в том числе это касается и карт школьника и студента – по 11,5% и 11,1%.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что мэр Кудрявцев оценил возможность строительства 13 новых станций метро в Новосибирске.