Мэр Кудрявцев оценил возможность строительства 13 новых станций метро в Новосибирске

В концепции развития города «Новосибирск-2030» прописаны амбициозные планы по расширению метрополитена. Мэр Максим Кудрявцев оценил возможность строительства ещё 13 станций.

Как заявил Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью Сиб.фм, предложения по развитию метрополитена были озвучены до его прихода к власти. По его словам, были экспертные обсуждения, дискуссии, внедрение практик других городов.

«Сказать, сколько в Новосибирске через пять или десять лет будет новых станций метро, я не готов. Но я чётко понимаю, что эту работу надо делать. На федеральном уровне необходимо обосновывать, что мы третий город в России и у нас есть транспортные особенности, потому что город находится на двух берегах Оби и есть сложности проектирования и строительства», – прокомментировал Максим Кудрявцев.

По его словам, одна из первостепенных к сдаче в эксплуатацию – станция метро «Спортивная».

«Госэкспертиза выдала положительное заключение. Теперь необходимо провести сметный расчёт, инвентаризацию, чтобы понять, какой спектр работ выполнен, а какой нет. Потом только будет ясно, а что же нам мешает ввести станцию в эксплуатацию. После этого можно прогнозировать сроки ввода», – пояснил Максим Кудрявцев.

Напомним, в концепции «Новосибирск-2030» указана схема будущего метрополитена, который включает 13 новых станций. Отмечается, что строительство должно начаться от станции метро «Березовая Роща» Дзержинской линии в южном и северном направлении. Они будут включать такие станции, как «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская» и др. Северное направление предполагает создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири».

Ранее Минтранс отметил, что МП «Метром Мир» в январе 2022 года завершена корректировка сметной стоимости строительства Дзержинской линии метро (от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с промежуточной станцией «Гусинобродская») в ценах на 4-й квартал 2021 года – 20,4 млрд руб.

«Конечно, это затратная задача, требуются миллиарды рублей, которых нет на сегодняшний день в городском бюджете. Но с чего-то надо начинать. Например, пробовать входить в федеральные программы и строить», – подытожил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, ранее глава города прокомментировал транспортную концепцию развития Новосибирска.