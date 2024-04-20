Мэр Кудрявцев поделился видением развития транспортной системы Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился, какое будущее видит у транспорта города.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев видит будущее транспорта города в объединении метро, трамваев и электричек в единую сеть. Эта концепция, по его словам, успешно применяется во многих крупных мегаполисах. В интервью BFM-Новосибирск он подчеркнул, что создание единой сети рельсового транспорта станет наиболее эффективным решением для города. Он отметил необходимость анализа проектной документации по развитию метрополитена и планирования его расширения на ближайшие 10-15 лет.

Однако, Кудрявцев признал, что строительство метрополитена требует значительных инвестиций, которых пока нет в бюджете города. Поэтому он предложил искать возможности участия в федеральных программах и привлекать софинансирование из федерального бюджета.

Мэр также выразил мнение о необходимости проведения анализа пассажиропотоков для определения мест, где нужно строить классическое метро, и где целесообразнее использовать высокоскоростные трамваи. Он также отметил важность модернизации инфраструктуры пригородных электричек.

По словам Кудрявцева, создание опорной сети рельсового транспорта будет отличным дополнением к троллейбусам, автобусам и маршруткам, что позволит сформировать современную транспортную сеть в городе. Это, по его мнению, даст жителям возможность выбирать между личным автомобилем и общественным транспортом с предсказуемым временем поездки.



Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев каждый день бегает вокруг Центрального парка.