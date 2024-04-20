Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев каждый день бегает вокруг Центрального парка

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в интервью Сиб.фм, во сколько начинается его рабочий день, и как градоначальник любит проводить свободное время.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал в редакции Сиб.фм и рассказал не только о работе, но и о том, как любит проводить свободное время.

«Мое рабочее утро начинается с пробежки. В 5:15 я встаю, в 5:30 я на дорожке, — поделился Максим Кудрявцев. — Обычно бегу 5 километров – это промежуточный минимум, если я в хорошей форме, то преодолеваю 10 километров. Это не много, если постоянно заниматься. На это уходит минут 58 или чуть больше часа».

Как отметил мэр, после этого он переодевается в костюм и отправляется на работу. Причём, рабочий день Максима Кудрявцева всегда начинается с пробежки – они отменяются только в том случае, если столбик термометра опускается ниже минус 30 градусов.

«Бегаю в любое время года, независимо ни от чего. Если выбежал, и начался дождь, то я продолжаю маршрут. Если, конечно, дождь идет проливной, стеной – в таком случае я не бегаю. В это время занимаюсь дома»,

- добавил градоначальник.

Он также отметил, что его маршрут обычно пролегает вокруг Центрального парка. Максим Кудрявцев пробегает восемь кругов. Также мэр любит лыжи и рафтинг. Например, ему нравится лыжня Заельцовского парка.

Напомним, 16 апреля в горсовете Новосибирска избран новый мэр Новосибирска – за него проголосовали 40 депутатов. На кресло градоначальника Максим Кудрявцев поменял должность заместителя губернатора Новосибирской области.