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общество

На карте метро Новосибирска отметят новые станции

Фото: Сиб.фм

Метрополитен Новосибирска поэтапно будет развиваться до 2030 года, на его карте появятся новые станции.

На первом этапе будет продлена Дзержинская линия метро. На станции «Золотая Нива» должен появиться перекрестный съезд. Следующая станция — Гусинобродская, а также строительство Волочаевского метродепо.

Второй этап предполагает продление Ленинской линии подземки, третий — продление этой же линии на правом берегу Новосибирска. Станция будет называться «Северная».

Ранее мы рассказывали, что в метро Новосибирска запустили тематический вагон, посвященный театру.

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Галина Чебыкина
Журналист

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