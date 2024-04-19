В Новосибирске восемь раз срывали сроки сдачи станции метро «Спортивная»

Открытие новой станции метро в Новосибирске переносили восемь раз.

В Новосибирске этой весной вновь перенесли открытие новой станции метро «Спортивная», которую начали строить еще в 2019 году.

Сначала открытие было запланировано на сентябрь 2022 года, но планы изменились и бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что строительство уже почти завершают.

Следующее открытие должно было быть уже в октябре того же года, но вновь сорвалось. Позже его перенесли на конец года — на декабрь, однако к концу 2022 года рабочие не успели завершить пусконаладочные работы из-за санкций.

На весну уже 2023 года мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство до 25 марта. Но и в этот раз ничего не вышло, так как генподрядчик сообщил о том, что станция метро была готова только на 97%.

В результате из-за множества нюансов, которые находили во время завершения строительства, открытие метро переносили на 25 августа 2023 года, на 12 декабря того же года, на 25 июня уже нового, 2024 года.

В результате планируемая дата завершения строительства и открытия станции — 4 квартал 2024 года.

Напомним, как строят станции метро в других городах.