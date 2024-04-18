В Новосибирске восьмой раз перенесли открытие «Спортивной». Сравниваем, как сдают станции в других городах

В Новосибирске весной 2024 года восьмой раз перенесли открытие станции «Спортивная» возле нового ЛДС. Новую, 14 станцию, начали строить в 2019 году, чтобы успеть к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Срок сдачи был запланировал на 26 июня 2022 года, но что-то пошло не так. В итоге станцию строят уже 5 лет. Сиб.фм сравнил, с какой скоростью открывают станции в других крупных городах.

Первый

Первоначально запланированное открытие новой станции должно было состояться в сентябре 2022 года, однако уже в начале прошлого осени стало очевидно, что это не случится.

Второй

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на пресс-конференции 14 сентября 2022 года, что строительство находится на завершающей стадии.

Третий

В то время сообщалось о завершении финальных работ, необходимых для сдачи объекта в октябре. Однако спустя месяц глава муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик отметил, что "оптимистичным вариантом" будет сдача станции в декабре.

Четвёртый

К концу 2022 года рабочие не успели завершить пусконаладочные работы из-за санкций, которые препятствовали использованию программного обеспечения из США. Также возникли задержки с госэкспертизой и разрешением от Ростехнадзора. Поэтому мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство до 25 марта 2023 года.

Пятый

Однако и в марте сдача станции оказалась невозможной. Генподрядчик «Спецтрансстрой» сообщил, что станция была готова на 97%, но требовались дополнительные работы и элементы. Поэтому 24 марта 2023 года было выпущено новое разрешение. Срок сдачи перенесли на 25 августа 2023 года.

Шестой

30 августа было опубликовано еще одно разрешение, устанавливающее новый срок сдачи — 12 декабря 2023 года. Для ввода станции в эксплуатацию необходима экспертиза проектной документации, которой занимается МП «Метро Мир». Общая стоимость работ превышает 4 миллиарда рублей.

Седьмой

В начале 2024 года было объявлено о переносе открытия на 25 июня с уверенностью, что это увеличит пассажиропоток в метро на 6%. В 2023 году объем перевозок увеличился на 10%, достигнув более 80 тысяч пассажиров.

Восьмой

Депутат Государственной Думы Виктор Игнaтов подчеркнул текущий прогресс строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Он сообщил о предстоящем положительном заключении «Главгосэкспертизы» 12 апреля 2024 года, что является ключевым для открытия станции.

«Откорректированная проектная документация соответствует всем требованиям и нормам. Планируемая дата завершения строительства и открытия станции — 4 квартал 2024 года. Это на данный момент самая конкретная и реальная дата запуска долгожданной станции Новосибирского метрополитена», — заявил Игнaтов, ссылаясь на мэрию.

Как строят не у нас?

В столице России, в Москве, только за 2023 год открыли 14 новых станций метрополитена, следует из официальных источников. Всего с 2011 года протяженность московского метро выросла в 1,6 раза.

В Санкт-Петербурге в последний раз новые станции открыли в 2019 году — всего три. В планах властей города открыть еще 11 станций до 2030 года, четыре из который на стадии завершения и сдадутся в эксплуатацию уже в этом году.

В Казани бюджета на строительство метро намного меньше, чем у вышеперечисленных городов, однако развитие метрополитена выше, чем в Новосибирске. Там активно ведется строительство второй ветки. В 2027 году планируется четыре новые станции . По итогу завершения строительства столица Татарстана обгонит Новосибирск. Сейчас там всего 11 станций.

В Красноярске после долгого простоя (с 1995 года) было получено положительное заключение по трём из шести станций первой очереди и депо. Из Москвы в октябре для строительства тоннелей прибыл импортный проходческий комплекс, а в ноябре — второй. Открытие первого участка запланировано уже на 2025 год.

Схожая ситуация с Новосибирском в Самаре и Нижнем-Новгороде.

В Самаре после долгих ожиданий в 2022 году началось строительство новой станции единственной линии городской подземки. Там, как и в Новосибирске, открытие новой станции «Театральная» переносят. Изначально открыть её планировали в конце 2024 году, однако по данным местным СМИ, ожидать этого не стоит.

В Нижнем-Новгороде в течение 2023-го года выносились инженерные сети в местах расположения будущих станций «Площадь Свободы» и «Сенная», были построены котлованы для монтажа проходческих комплексов — открыть новые станции обещают в конце 2025 года.



