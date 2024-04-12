Долгожданное одобрение Главгосэкспертизы получила станция метро «Спортивная» в Новосибирске

Эксперты Главгосэкспертизы объявили о соответствии требованиям изменений, внесенных в проект по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске, сроки ввода которой переносили шесть раз.

Сначала станцию планировали открыть к 1 сентября 2022 года. Но из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен на весну, на июль, октябрь и декабрь 2023 года, весну этого года.

«В проектную документацию вносились изменения, которые получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Оценка соответствия корректировок установленным требованиям проводилась в рамках экспертного сопровождения», — говорится в сообщении ведомства.

ДНапомним, депутат Государственной Думы Виктор Игнaтов на днях сообщил, что станцию «Спортивная» сдадут в 4 квартале 2024 года.