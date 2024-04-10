В Новосибирске станцию метро «Спортивная» сдадут зимой 2024 года

Депутат Игнaтов заявил, что станцию «Спортивная» сдадут в 4 квартале 2024 года.

Депутат Государственной Думы Виктор Игнaтов прокомментировал текущий прогресс строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Он сообщил, что ожидается получение положительного заключения «Главгосэкспертизы» 12 апреля. Это заключение является ключевым шагом для открытия станции.

«Откорректированная проектная документация соответствует актуальным требованиям и нормативно-правовым актам. Планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» 4 квартал 2024 года. На данный момент – это самая конкретная и реальная дата запуска долгожданной станции Новосибирского метрополитена», — сказал Игнaтов.

Напомним, что в сентябре 2019 года началось строительство новой станции «Спортивная» на Ленинской ветке. Общая стоимость проекта оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Финансирование строительства осуществлялось за счет муниципального и регионального бюджетов.

Планировалось, что работы завершат осенью 2022 году. Потом планировали, что работы завершатся до Молодежного чемпионата мира в 2023 году. Однако сроки введения станции неоднократно сдвигали.

В декабре прошлого года разрешение на строительство «Спортивной» продлили до 25 июня 2024 года.

Ранее и.о. мэра Новосибирска рассказывал, что станцию «Спортивная» планируют сдать в мае этого года.

«Срок прохождения экспертизы – 20 рабочих дней. После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. То есть в планах до конца мая из экспертизы выйти», — сказал глава города.