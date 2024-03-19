Клемешов: Станцию «Спортивная» в Новосибирске начнут готовить к сдаче в мае

Сдать станцию планируют в 2024 году.

В ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов рассказал, что в данный момент документация на станцию метро «Спортивная» находится в Главгосэкспертизе.

«Срок прохождения экспертизы – 20 рабочих дней. После этого будет осуществлена загрузка так называемой ценовой экспертизы. Здесь 37 рабочих дней. То есть в планах до конца мая из экспертизы выйти», – сказал Олег Клемешов.

Он уточнил, что после прохождения экспертизы станет понятно, какой объем работы предстоит провести.

Напомним, что в Новосибирской области отремонтируют автодорогу за 394 миллиона рублей.