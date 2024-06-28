Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре под Новосибирском, в котором погибли дети

Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о ходе расследования пожара под Новосибирском.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования по факту гибели четырех человек в результате пожара, произошедшего под Новосибирском.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Инцидент произошел ночью 27 июня в доме многодетной семьи в райцентре Убинское. В результате пожара погибли 42-летняя женщина, ее две дочери в возрасте 23 и 15 лет, а также двухлетняя девочка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 17-летний парень получил 9 лет колонии за убийство сестры топором.