В мэрии Новосибирска объяснили долгий запуск станции метро «Спортивная»

В мэрии Новосибирска рассказали, почему не могут открыть «Спортивную».

Мэрия Новосибирска объяснила задержку открытия станции «Спортивная» на левом берегу Оби. По планам, работы должны быть завершены до конца 2023 года. Но в процессе строительства возникла необходимость в замене оборудования, что повлекло за собой изменения в проектной документации. В ходе сессии Горсовета мэр Анатолий Локоть заявил, что на станции проводятся работы, которые планируют завершить как можно быстрее.

«Основные проблемы, связанные с проектом "Спортивная", касаются прохождения экспертизы и внесения изменений в документацию. На данный момент наши специалисты активно работают над этим в сотрудничестве с московскими коллегами», — уточнил мэр.

Причиной замены оборудования стали санкции, введенные в отношении России.

Напомним, что станция «Спортивная» должна располагаться между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Идея ее строительства в Новосибирске появилась еще в 1980-х годах. Реальные работы начались лишь в 2019 году. Сроки сдачи метростанции неоднократно переносились.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца сентября сдадут дорогу-дублер Бердского шоссе. Работы ведутся от улицы Выборной до села Новолуговое.