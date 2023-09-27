В мэрии Новосибирска рассказали, почему не могут запустить «Спортивную»

Одна из основных трудностей была связана с документами.

В мэрии Новосибирска раскрыли причины задержки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» на левом берегу Оби. По официальной информации, работы на данном транспортном объекте намерены завершить до конца 2023 года.

Одной из главных причин задержки были изменения, внесенные в проект документации, связанные с заменой оборудования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил на последней сессии Горсовета, что на станции метро «Спортивная» ведутся активные работы.

Как сообщил градоначальник, одной из основных трудностей, с которыми столкнулись в ходе строительства станции, были связаны с документацией и прохождением экспертизы. В настоящее время специалисты мэрии тесно сотрудничают с московскими экспертами, чтобы устранить все необходимые недоработки и завершить проект.

Однако одним из основных вызовов, которые замедлили строительство, стали санкции, введенные в отношении России.

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