Юристы из Новосибирска прогнозируют увеличение числа банкротов среди пенсионеров

В ближайшие два года в Новосибирске и по всей России более чем в 10 раз увеличится количество пенсионеров-банкротов.

С 3 ноября 2023 года вступят в силу существенные изменения в законе "О несостоятельности (банкротстве)", затрагивающие как судебные, так и внесудебные процедуры банкротства.

Согласно новым условиям, гражданин сможет подать заявление о своей несостоятельности и стать банкротом вне суда, если сумма его общих долгов составляет не менее 25 тысяч рублей, но не превышает 1 миллион рублей. В настоящее время минимальная сумма для внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске директоры двух детсадов получают больше 100 тысяч рублей.