В Новосибирск не привезли около 90 троллейбусов «Горожанин»

Около 90 новых троллейбусов «Горожанин» не поставили в Новосибирск.

Сроки поставки новых троллейбусов «Горожанин» задерживаются в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе сессии горсовета.

В Новосибирск поступило лишь 32 машины из 120 запланированных. Глава города объясняет это обновлением графика лизинговой компании.

«Мы к ней предъявляем претензии. Они нам предоставили новый график. Но конечная точка в нем не меняется. И в этом году мы получим все 120 троллейбусов», — прогнозирует Локоть.

Согласно условиям контракта, с июня до конца ноября поставщик должен был привезти в Новосибирск 120 машин производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода: по 20 единиц техники ежемесячно. Сейчас в троллейбусном парке города должно находиться 80 новых троллейбусов.

Стоимость контракта составляет 4,9 миллиардов рублей.

Напомним, что мэр Анатолий Локоть объяснил причину возникновения проблем с новыми троллейбусами. По его словам, техника была отправлена на маршрут №29, но возникли сбои в работе.