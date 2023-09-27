В Новосибирске 1 сентября 2024 года откроется довоенная школа после реконструкции

Одна из старейших школ Новосибирска продолжит работать в следующем учебном году.

В Новосибирске одна из старейших школ города, школа № 57, откроется после реконструкции. Работы по восстановлению здания на улице Авиастроителей в Дзержинском районе планируется завершить раньше запланированного срока — к 1 сентября 2024 года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично контролировал процесс строительства.

«Почти пять лет назад учебный процесс здесь был остановлен, в старом здании, признанном аварийным, вести уроки было нельзя. Я неоднократно встречался с руководством школы, родителями, в результате чего было принято непростое решение – снести старое здание, и на его месте построить новое. Наши планы поддержало правительство Новосибирской области, были выделены денежные средства», – прокомментировал мэр.

Школа № 57, которая находится в Дзержинском районе, была построена 1 сентября 1939 года. В 2018 году учебный процесс был приостановлен, и дети начали учиться в соседних школах № 36 и № 153 Дзержинского района. Школа № 36 принимала учеников с 1 по 5 классы, а школа № 153 — с 6 по 11 классы.

Новое четырехэтажное здание школы № 57 будет вмещать до 825 детей в одну смену, в то время как старое здание предназначалось для 450 учеников. На данный момент выполнены работы по фундаменту, монолитные стены и перекрытия подвалов уже построены, а также продолжается возведение колонн и стен первого и второго этажей. Планируется завершить гидроизоляцию стен подвала, засыпку пазух котлована и продолжить монолитные работы к концу октября.

Подрядчиком было предложено изменить дизайн фасада, чтобы новое здание гармонично вписывалось в архитектуру микрорайона. Стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, в Новосибирске профессор получила премию 5 тысяч евро за научные достижения.