В Новосибирске коммунальная компания похитила у жильцов 1,2 млн рублей

В Новосибирске на коммунальщиков завели уголовное дело из-за хищения платежей.

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело после проверки счетов жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Оказалось, что коммунальщики похитили у жильцов более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Руководитель организации в период 2023 года принимала от проживающих в доме граждан коммунальные платежи за предоставление услуги горячего водоснабжения и отопления, однако денежные средства поставщику за услуги не перечисляла, похитив таким образом более 1,2 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества материалы проверки направили следователям, и они возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Ход расследования и действия по его итогам также проконтролирует прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверяет «скорую» Новосибирска на наличие «мёртвых душ». В центральной подстанции скорой помощи больше 20 человек числились работниками выездных бригад, однако действующие сотрудники никогда их не видели в лицо. В качестве подтверждения наши источники предоставили большое количество скринов, на которых видно данные сотрудников, которые не работают в выездных бригадах.