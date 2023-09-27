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общество

В Новосибирске начали продавать эротические фото 14-летних девочек

Фото: Скриншот с сайта

Объявление неизвестного продавца уже посмотрели 147 человек.

В Новосибирске неизвестный начал продавать фото обнаженных 14-летних девочек. Часть таких фотографий опубликовали на сайте интимных услуг.

Автор объявления так и написал, что продаёт снимки обнажённых девочек старше 14 лет. Предельный возраст неизвестен. Десять таких фотографий стоят 300 рублей. Эротическое видео – 500 рублей. Обратиться к продавцу можно через Телеграм.

Автор объявления попросил не звонить ему. Откуда у него интимных материал с несовершеннолетними тоже неизвестно. Объявление посмотрели 147 человек.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске спасатели вытащили из лифта семью с грудным ребёнком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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