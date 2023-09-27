В Новосибирске начали продавать эротические фото 14-летних девочек

Объявление неизвестного продавца уже посмотрели 147 человек.
В Новосибирске неизвестный начал продавать фото обнаженных 14-летних девочек. Часть таких фотографий опубликовали на сайте интимных услуг.
Автор объявления так и написал, что продаёт снимки обнажённых девочек старше 14 лет. Предельный возраст неизвестен. Десять таких фотографий стоят 300 рублей. Эротическое видео – 500 рублей. Обратиться к продавцу можно через Телеграм.
Автор объявления попросил не звонить ему. Откуда у него интимных материал с несовершеннолетними тоже неизвестно. Объявление посмотрели 147 человек.
Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске спасатели вытащили из лифта семью с грудным ребёнком.