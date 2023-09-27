В Новосибирске спасатели вытащили из лифта семью с грудным ребёнком

Спасатели Новосибирска помогли выбраться из лифта семье из трёх человек.

В среду, 27 сентября, в одном из домов Новосибирска отключилось электричество, и семья с грудным ребёнком застряла в лифе. Выбраться им помогли спасатели.

Вызов в муниципальную службу спасения поступил из дома на проспекте Дзержинского.

«Прибывшие по указанному адресу спасатели, при помощи специального ключа, деблокировали двери лифта и освободили семью от длительного "заточения". Медицинская помощь людям 1996 г.р. 1989 г.р. и 2023 г.р. не требовалась», — сообщили в пресс-службе МАСС.

От звонка спасателям до полного освобождения из лифта прошло 14 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели нашли тело мёртвого мужчины на козырьке многоэтажки. Предположительно, разбившийся мужчина проживал на 8 этаже этого дома. Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть жильца многоэтажки. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку.