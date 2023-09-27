В Новосибирске отказались от 100 млн рублей на реконструкцию площади Калинина

По словам одного из депутатов, подчиненные Локтя заявили, что регион не выделил необходимую сумму для данного проекта.

На сессии Горсовета депутат Игорь Украинцев поднял важный вопрос о финансировании реконструкции площади Калинина в Новосибирске. По информации депутата, муниципалитет принял решение отказаться от средств, предоставленных областным правительством, в размере 100 миллионов рублей.

Площадь Калинина должна была быть благоустроена еще два года назад. Однако проект до сих пор не реализовли. По словам Игоря Украинцева, подчиненные мэра Анатолия Локтя заявили, что регион не выделил необходимую сумму для данного проекта.

«Я послушно пошел и позже выяснил для себя неприятную вещь, что область в этом году выделяла деньги — 100 миллионов рублей, целенаправленно на площадь Калинина. И город от них отказался!», — сказал Украинцев.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил другую точку зрения по поводу этой ситуации. Он пояснил, что проблема с задержкой в реализации проекта связана с технической документацией. Конкретнее, проблема возникла из-за кабельных каналов, которые требуется перенести в канализационные системы. Мэр отметил, что это требует не просто замены столбов, но и избавления от всей проводки, кроме контактной линии.

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