Названа дата старта осеннего призыва-2023 в Новосибирске

В Новосибирской области в ближайшее время начнётся осенний призыв.

Осенний призыв в Новосибирской области стартует 1 октября. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление, которое было опубликовано на официальном сайте правительства региона 26 сентября.

Согласно новому постановлению, в рамках осеннего призыва будет создана призывная комиссия Новосибирской области, а также призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах региона.

Главы этих территорий будут активно поддерживать работу призывных комиссий и создавать необходимые условия для проведения медицинского освидетельствования. Они предоставят помещения, медикаменты, оборудование, транспорт и привлекут врачей-специалистов, средний медицинский персонал и технических работников.

Осенний призыв продлится до конца декабря — до 31 декабря. В прошлом году в Новосибирской области призыв начался только в ноябре.