В Новосибирске отменили бесплатную вакцинацию от коронавируса в поликлиниках

В медицинских учреждениях Новосибирской области больше не проводят массовую вакцинацию от ковида, хотя заболеваемость выросла на 15%.

На пресс-конференции в ТАСС замминистра здравоохранения Елена Аксёнова рассказала о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в сентябре. Количество заражённых выросло на 15%. Их теперь принимают в отдельных кабинетах, а вот прививки от COVID-19 больше не делают.

«Вакцинация не проводится, потому что по СанПИНу проводится по эпидпоказаниям. В плановую вакцинацию она по календарю не входит. Прививайтесь от гриппа! – призвала Елена Аксёнова.

Тем не менее, ежедневно в Новосибирской области выявляют от 3 до 10 заболевших коронавирусом. Как заверила замминистра здравоохранения, в больницы попадают единицы, и те, кто страдает тяжёлыми формами хронических заболеваний.

«Выделены койки в городской клинической инфекционной больнице для заболевших коронавирусом. Также оборудованы места в Центральных районных больницах»,

- пояснила Елена Аксёнова.