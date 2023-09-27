В Новосибирске первый снег прогнозируют на 1 октября

Однако снежного покрова не будет. Осадки растают.

Первый снег может выпасть уже в конце этой недели в Новосибирске. Снегопад может пройти в ночь на воскресенье, 1 октября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Как рассказала начальник отдела прогнозов Наталья Кичанова, после первого снега снежного покрова не будет. Осадки быстро растают. А уже в начале октября в области будет еще одна волна потепления.

Также синоптик в беседе подчеркнула, что прогноз на первый снег — предварительный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в минздраве Новосибирской области рассказали, как проходит тестирование на коронавирус.