В минздраве Новосибирской области рассказали, как проходит тестирование на коронавирус

В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19: в министерстве здравоохранения рассказали, как выявляют носителей штамма «Пирола».

За последний месяц выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом на 15%. В среднем выявляются по 3-10 человек в Новосибирской области, заболевших новым штаммом «Пирола». Пациентов с подозрением на ковид принимают отдельно.

«В кабинетах для заболевших ОРВИ работают отдельные врачи. Туда можно попасть без записи. Медицинский сотрудник должен исключить коронавирус. Для выявления используют ПЦР-тесты или экспресс-тесты. При лёгком течении заболевания назначают соответствующее лечение», — пояснила Елена Аксёнова на пресс-конференции в ТАСС.

Далее пациента берут на аудио-контроль. Это значит, что медработник должен будет связаться с пациентом и уточнить его состояние.

Также Елена Аксёнова ответила на вопрос журналистов о вакцинации от коронавируса: сейчас она приостановлена. Зато продолжается углубленная диспансеризация для тех, кто ранее переболел ковидом.

«Ведётся профилактика возникновения тромбозов, проблем сердечно-сосудистой системы»,

- пояснила Аксёнова.

Заместитель министра здравоохранения напомнила, что в медицинских стационарах сейчас сохранён рекомендательный масочный режим, используются рециркуляторы. А вот пускают в стационары только родственников маломобильных пациентов, при этом они должны быть привиты от коронавируса и получить специальное разрешение.

«Мне бы хотелось обратиться к гражданам: при повышении оставаться дома. В случае посещения мест скопления людей использовать СИЗы. Если заболел в выходные – обращаться в поликлинику, которая работает по режиму выходного дня»,

- дала в конце пресс-конференции рекомендации Елена Аксёнова.