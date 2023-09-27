В Новосибирске прогнозируют магнитную бурю с 26 по 28 сентября

Жители Новосибирска с 26 по 28 сентября столкнутся с магнитной бурей.

Жители Новосибирской области с 26 по 28 сентября ожидают сильную магнитную бурю, сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Это явление связано с повышенной солнечной активностью.

26 сентября мощность бури достигнет целых пяти баллов, затем в последующие дни снизится до четырех баллов.

Магнитная буря может оказывать разнообразное влияние на человека, включая физические и психические симптомы.

Физические симптомы могут включать головную боль, шум в ушах, усталость и бессонницу. Также некоторые люди могут чувствовать боли в суставах, сердцебиение, трудности при дыхании и другие неприятные ощущения. Однако, до сих пор не было полностью подтверждено, что магнитные бури действительно являются причиной этих физических симптомов.

Психические симптомы могут включать беспокойство, раздражительность и изменения в настроении. Некоторые исследования также указывают на связь между магнитными бурами и увеличением случаев депрессии, хотя эти связи не являются определенными.

Общее мнение среди ученых заключается в том, что большинство людей не испытывают серьезных негативных последствий от магнитных бурь. Однако, люди, которые уже имеют физические или психические проблемы, могут испытывать ухудшение состояния во время магнитных бурь.

Магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых жителей, поэтому людям с хроническими заболеваниями рекомендуется умеренные нагрузки, следить за водным балансом и правильно питаться. Если возникнет недомогание, лучше временно оставаться дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заключённого с опухшими ушами не хотят госпитализировать.