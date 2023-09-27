В Новосибирске заключённого с опухшими ушами не хотят госпитализировать

Женщина пожаловалась, что ее мужа заставляют работать в тюрьме, несмотря на проблемы со здоровьем.

25-летняя Екатерина уже целый год ждет своего супруга Кирилла, который отбывает наказание в исправительной колонии. Кирилла приговорили к лишению свободы за кражу. Он должен провести еще 2 года и 11 месяцев в учреждении. Однако, по словам Екатерины, условия содержания заключенных оставляют желать лучшего. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Екатерина сообщила, что заключенные в колонии находятся в ужасных условиях. Питание оставляет желать лучшего, и ее супруг отказывается есть, предпочитая голодать.

«Он ест только то, что я передаю, больше ничего. Но приходить удаётся не так редко, поэтому человек буквально голодает», — сказала девушка.

Кроме того, уже месяц Кирилл жалуется на свое здоровье. Сначала у него начали болеть уши, и он обратился к медикам в колонии. Ему измерили температуру, которая оказалась выше нормы — 37,5 градусов. Ему дали аспирин. Однако его отправили обратно работать, несмотря на состояние. Екатерина утверждает, что здоровье супруга ухудшилось. Помимо воспаления ушей, он получил слабость и дрожь конечностей от нагрузки.

Она обратилась за помощью в Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) и обратилась к правозащитнице Анне Тажеевой, которая помогает разобраться в ситуации. Тажеева отметила, что Екатерине тяжело справляться с ситуацией из-за того, что она воспитывает новорожденного ребенка.

«Я ежедневно молюсь за то, что найдутся люди, которые могут нам помочь и Кирилл сможет вылечиться», — поделилась своими надеждами Екатерина.

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