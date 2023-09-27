В Новосибирске прокуратура опротестовала проект территории завода «Синар»

Постановление городской администрации противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ.

Прокуратура Новосибирска подвергла сомнению законность постановления мэрии о проекте планировки бывшей территории завода «Синар». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно информации прокуратуры города, данное постановление муниципальных властей не соответствует требованиям статьи 42 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и нормам градостроительного проектирования. Это обусловлено тем, что проект не предусматривает выделения территорий для строительства общеобразовательных учреждений и объектов социальной инфраструктуры, несмотря на наличие значительных площадей для строительства жилых домов.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локть опубликовал постановление о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, расположенной в Центральном и Октябрьском районах города.

В соответствии с данным проектом, территорию вокруг бывшего завода «Синар» хотят использовать под объекты делового и многоквартирного строительства. К 2030 году планируется возведение 30-этажных зданий.

Ранее Сиб.фм сообщало, что дело сына экс-депутата о смертельном ДТП в центре Новосибирска дошло до суда.