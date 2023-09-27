В Новосибирске рассказали, когда привезут новые Iphone 15 в город

Новая линейка смартфонов от Apple iPhone 15 наконец появилась на горизонте российского рынка.

Несмотря на то, что мировой релиз состоялся 22 сентября, новосибирские магазины электроники до сих пор не располагают этими гаджетами на своих полках.

Первые экземпляры iPhone 15 с ценой в более 100 тысяч рублей, будут доставлены в Новосибирск уже к 30 сентября. Ожидается, что эти смартфоны станут доступными в некоторых известных ритейлерских магазинах.

Особенностью этой поставки является то, что она осуществляется в рамках программы параллельного импорта, так как Apple приостановила поставки своей продукции в Россию с марта 2022 года из-за санкций. Тем не менее, крупные отечественные ретейлеры уже активно рекламируют новинки на своих веб-сайтах, предоставляя информацию о характеристиках и ценах на iPhone 15.

На данный момент, желающие приобрести iPhone 15 в Новосибирске могут сделать предзаказ в различных магазинах. Например, в фирменном магазине Apple Restore и сети магазинов электроники М.Видео и Эльдорадо предлагаются разные условия и цены на предзаказ. Цены на базовую модель iPhone 15 с объемом памяти 128 ГБ варьируются от 109 990 до 129 999 рублей в зависимости от выбранного магазина.

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