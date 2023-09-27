В Новосибирске создали материал для аккумуляторов нового поколения

Он обладает хорошей стабильностью и достаточной энергоемкостью.

Научные центры Новосибирска разработали инновационный материал для натрий-ионных аккумуляторов, обещающий изменить ландшафт энергетического хранения и передачи.

Этот материал создали совместными усилиями специалистов из Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН и Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. На первый взгляд, его главные достоинства — это высокая стабильность и значительная энергоемкость.

Одним из ключевых преимуществ новых аккумуляторов является сохранение высоких параметров батареек, что означает, что они могут конкурировать с существующими литий-ионными аккумуляторами. Такие аккумуляторы широко используются в современной бытовой технике, благодаря своей быстрой зарядке и длительному сроку службы. Однако, одним из основных недостатков литиевых аккумуляторов является их высокая стоимость, что делает новый материал на основе натрия ещё более привлекательным с точки зрения коммерческой целесообразности.

На данный момент научная группа активно изучает основные характеристики этого гибридного материала, чтобы максимально оптимизировать его производство и убедиться в его устойчивости и надежности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Травников наградил за выдающиеся открытия молодых ученых из Новосибирска.