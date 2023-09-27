В Новосибирске телеканал ТНТ отметил свое 25-летие

Гости мероприятия получили призы от телеканала.

Во вторник, 26 сентября, праздничный грузовик с гигантскими кубами ТНТ прибыл в Новосибирск. Площадка перед ТРЦ «Аура» привлекла сотни желающих получить призы от телеканала.

ТНТ подарили гостям шоперы и дождевики с символикой канала. Участники фотографировались с креативным грузовиком. Теперь по хэштегу #ТНТ25 можно найти сотни фотографий горожан на фоне грузовика.

После встречи с жителями Новосибирска грузовик отправился дальше по маршруту. Уже 28 сентября транспорт встретят в Красноярске, а затем он продолжит свой путь по Иркутску, Хабаровску и Владивостоку. Всего в маршруте ТНТ 10 городов России.

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