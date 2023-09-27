В Новосибирске в ночь на 30 сентября будет суперлуние

Астроном рассказал, когда можно будет увидеть суперлуние в Новосибирске.

В Новосибирске жителям и любителям астрономии предстоит уникальная возможность встретить первое осеннее суперлуние. Это астрономическое явление можно увидеть с 29 на 30 сентября. Об этом рассказал специалист Большого Новосибирского планетария и член совета Новосибирского Астрономического общества Олег Кашин.

29 сентября в 16:17 по местному времени начнется полнолуние, а всего через два часа Луна начнет подниматься над горизонтом в Новосибирске. Это время совпадает с тем, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли на своей орбите. Такое явление называется «перигеем». Эта комбинация двух астрономических событий приводит к образованию так называемого «суперлуния».

«Суперлуние» — это термин, который не нашел широкого применения в астрономии и не фигурирует в учебных пособиях, но он придает Луне загадочности и романтичности. Как пояснил Олег Кашин, в ночь на 30 сентября полная Луна поднимется на небо практически на 40 градусов над горизонтом и ее можно будет увидеть.

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