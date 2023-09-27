В Новосибирске в половине жилых домов дали отопление

Наибольшее число домов подключено к теплоснабжению в Калининском, Советском и Ленинском районах города.

На 17:00, отопление уже работает в половине жилых домов Новосибирска, а именно в 4181 из 8284 многоквартирных зданий. Об этом сообщила мэрия города.

Самое большое количество домов успешно подключено к теплоснабжению в Калининском, Советском и Ленинском районах города.

Отопление уже функционирует во всех детских садах, школах, детских домах, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием и лечебных стационарах Новосибирска.

Следует отметить, что городским службам предоставлен срок в 10 дней на разворот всей отопительной системы города. Важно учесть, что в момент запуска отопительной системы могут возникнуть неполадки. Сообщать о них нужно немедленно по телефону единой аварийно-диспетчерской службы Новосибирска по номеру 051.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отменили бесплатную вакцинацию от коронавируса в поликлиниках.