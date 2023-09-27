В Новосибирске в школьной столовой ученики обнаружили опарышей в обедах

Родители учеников собираются жаловаться в Роспотребнадзор.

Сегодня, 27 сентября, в Новосибирске родители учеников школы №96 были шокированы ужасающей находкой: в обеденных тарелках их детей были обнаружены живые опарыши. Сообщение об этом инциденте опубликовала одна из мам учеников в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам этой сибирячки, это не первый случай, когда детей кормят таким «живым» обедом. В посте она написала:

«Сейчас пошли разные версии о том, что это дети развлекаются. Но это не первый случай живности в тарелках, многие родители пишут, что дети уже видели такое и давно перестали есть в столовой».

Этот инцидент вызвал серьезные опасения среди родителей, и многие из них уже обратились к классному руководителю и директору школы, требуя немедленных действий и объяснений. Родители собираются писать заявление в Роспотребнадзор.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске в половине жилых домов дали отопление.