В Новосибирске водитель сбил мальчика в Дзержинском районе

Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Сегодня, 27 сентября, в 16:00 на территории Дзержинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель управлял автомобилем Ниссан Вингроад. В момент поворота налево на регулируемом перекрёстке, который находится напротив дома 39 по улице Есенина, он совершил наезд на пешехода.

Пешеход, мальчик 2014 года рождения, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате этого ДТП маленький пешеход получил различные травмы. Его доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 70-летнему водителю увеличили срок за смерть матери и 2 детей после ДТП.