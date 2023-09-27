В Новосибирске заложат «капсулу времени» на Аллее трудовой истории

Церемония начнется в 10 утра.

В Новосибирске на новой Аллее трудовой истории в Ленинском районе заложат «капсулу времени». В нее положат послание будущим поколениям. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Мероприятие будет 29 сентября. В нем поучаствуют около 300 студентов и ветераны колледжа пищевой промышленности и переработки.

Церемония начнется в 10 утра. В следующем году новосибирский колледж отметит свой 95-й юбилей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область отправила более 6,7 тысяч тонн рыбы на экспорт.