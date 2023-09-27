Заместитель генпрокурора РФ посетил оборонный завод в Новосибирске

Дмитрий Демешин побывал на оборонном предприятии Новосибирска.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку на Новосибирский завод искусственного волокна, который является оборонным предприятием, специализирующимся на производстве взрывчатки.

Встреча состоялась во вторник, 26 сентября, и была направлена на проверку деятельности завода, а также на общение с коллективом. Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития завода и передача опыта от ветеранов предприятия нынешним работникам. Важно отметить, что Новосибирский завод искусственного волокна был основан в 1968 году и является сборочно-снаряжательным предприятием, производящим специальные изделия для государственных нужд Министерства обороны РФ.

Напомним, ранее замгенпрокурора Демешин провел личный прием граждан в Новосибирской области.