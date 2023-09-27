Живущего с тараканами и мухами инвалида перевели в больницу в Новосибирске

В Новосибирске в больницу перевели инвалида, живущего с мухами и тараканами.

Инвалида, живущего с мухами и тараканами, положили в больницу в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 26 сентября.

По словам заместителя начальника отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района Натальи Конышевой, инвалида из квартиры на улице Выборной перевели в больницу для обследования. Параллельно с этим будут подготовлены документы для оказания социальной помощи мужчине.

«С его матерью провели беседу по поводу уборки жилья и дезинфекции, которую проведет управляющая компания. Ей дали время для вывоза мусора из квартиры, а также для дезинфекции от насекомых», — говорится в сообщении.

27 сентября администрация проведёт проверку, чтобы проверить уборку помещения.

Напомним, что в Новосибирске проведут уборку и дезинфекцию в квартире инвалида, который живет с мухами и тараканами.