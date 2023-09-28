Чиновнице из Новосибирской области дали условный срок за похищение 700 тысяч рублей

Замглавы сельсовета под Новосибирском похитила из бюджета более 700 тысяч рублей.

Бывшая заместительница главы Мочищенского сельсовета похитила из бюджета более 700 тысяч рублей. Её осудили на 2 года условно. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы по финансовым вопросам Мочищенского сельсовета. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следователи установили, что женщина неоднократно завышала данные о своей заработной плате при вносе в реестр на выплату. Таким образом за 24 месяца она получила на 700 тысяч рублей больше, чем положено.

Суд приговорил осужденную к лишению свободы сроком на 2 года условно. В пользу администрации муниципального образования с нее взыскан причиненный преступлением ущерб.

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