Диетолог Писарева назвала полезные для памяти грибы

По словам специалиста, грибы чага и шиитаке улучшают память.

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что грибы чага и шиитаке положительно влияют на работу мозга и способствуют улучшению памяти.

«Да, действительно, по последним исследованиям, в грибах содержится уникальное вещество-антиоксидант, которое как раз и оказывает положительное действие на мозговую деятельность. Но это относится не ко всем грибам», — объяснила специалист.

Писарева подчеркнула, что грибы — достаточно тяжелая пища, которая долго переваривается, поэтому посоветовала не есть их в большом количестве.

«Есть даже специальные порошки, которые делаются из лекарственных грибов, которые можно употреблять людям в возрасте, чтобы улучшить когнитивные функции», — резюмировала она.

Напомним, в Новосибирске грибники рассказали о «тихой охоте» в заморозки.