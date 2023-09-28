Эксперт: пик заболеваемости COVID-19 придётся на начало октября

Медицинские эксперты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске и других регионах в начале октября.

Эксперты страхования в медицинской сфере прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 уже на этой неделе. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК пришли к такому выводу проанализировав данные на конец сентября. Уже сейчас заболеваемость коронавирусом выросла на 69%.

«По оценкам экспертов, очередная волна заболеваемости, традиционно, начнется с Москвы, к середине месяца будет зафиксирована в Санкт-Петербурге и далее распространится в остальные регионы РФ. Уже сейчас общий пациентопоток клиники вырос по итогам сентября на 10%,

- говорится в сообщениях экспертов. — На фоне роста заболеваемости Covid-19 в России увеличилось число клинических случаев с тяжелым течением болезни. Так, количество экстренных выездов скорой медицинской помощи выросло на 18%, выездов медицинской бригады для осмотра пациентов на дому – на 69%».

По мнению экспертов, заболеваемость в ближайшее время может вырасти сразу в несколько раз. При этом особенно опасен не сам штамм «Пирола», а обострение хронических заболеваний.

Также напомним, что буквально вчера заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала, почему бояться больше следует гриппа, а не коронавируса, и почему заболевших ОРВИ принимают в отдельных кабинетах.