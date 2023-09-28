Где дадут отопление 28 сентября в Новосибирске: улицы и график подключения

Сибирская генерирующая компания назвала даты запуска отопления в жилых домах Новосибирска.

Все жилые дома в Новосибирске будут подключены к отоплению до конца сентября, сообщает пресс-служба СГК. Процесс подключения проходит поэтапно, чтобы избежать перегрузок давления.

С 25 сентября началось подключение отопления в первой зоне, отмеченной желтым цветом на интерактивной карте. Этот процесс завершится 26 сентября. Затем, 27-28 сентября, отопление появится во второй зоне, обозначенной розовым цветом. Наконец, в последнюю очередь, 29-30 сентября, на участках, выделенных голубым цветом, также включат батареи в домах.

Подробный список улиц с указанием дат и ТЭЦ, от которых жилые дома получают теплоэнергию, доступен на сайте СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются построить дорогу до МЖК через дачи в 2026 году. Главной целью создания новой трассы является повышение транспортной доступности двух жилых комплексов в этом районе — «Плющихинский» и «Восточный». Для достижения этой цели проект планируется направить на экспертизу в летний период 2024 года.