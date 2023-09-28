Гигантскую мёртвую змею выловили около Братска

Из реки возле Братска выловили гигантскую мёртвую змею.

27 сентября жители Приангарья заметили гигантскую мёртвую змею в реке. Видео с пресмыкающимся разлетелось по социальным сетям. Об этом сообщили в информагентстве «ТК Город».

Местные жители удивляются в комментариях, откуда змея такого размера взялась в сибирской реке. Другие замечают, что рептилия напоминает теплолюбивого тигрового питона, который умер бы в ледяной воде. Третьи заявляют: это анаконда, сбежавшая от своих хозяев.

Напомним, что в Куйбышевском районе Новосибирской области на территории Чумаковского сельсовета местных жителей перепугал медведь.

Ранее работница компании-оператора сотовой связи продавала данные клиентов, пользуясь служебным положением. Её вычислили специалисты Заельцовского отдела УФСБ СК РФ по НСО и завели уголовное дело.