Медведь перепугал жителей сельсовета под Новосибирском

В Новосибирской области медведь напугал жителей сельсовета.

В Куйбышевском районе Новосибирской области на территории Чумаковского сельсовета местных жителей перепугал медведь. Об этом министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил в своём Telegram-канале 28 сентября.

«В районе Чумаковского сельсовета жители увидели медведя», — написал он.

Специалисты Минприроды отправились вглубь леса с фонарными тростями во время ночного дежурства. Как отметил министр, медведь ушёл готовиться к зиме.

Напомним, что жители деревни в Чулымском районе Новосибирской области пожаловались на медведя, который выходил из леса и гулял по населенному пункту.

Ранее небольшого медведя заметили на станции Безменово в Новосибирской области.