Под Новосибирском медведь вышел к жителям станции Безменово

Молодой медведь пришел к станции Безменово под Новосибирском.

Небольшого медведя заметили на станции Безменово в Новосибирской области, и жителей просят быть осторожными и не выходить за пределы населенного пункта. Об этом сообщили в администрации Безменского сельсовета.

Глава сельсовета рассказала об этом инциденте в администрацию Черепановского района, а та уже уведомила министерство природных ресурсов Новосибирской области. По словам Елены Саватеевой изданию РГ, жители станции Безменово заметили следы медведя в конце лета, и уже 31 августа видели хищника на улицах населенного пункта. Она предполагает, что медведь молодой и возможно ему не больше одного года. Администрация Безменовского сельсовета просит окружающих ограничить посещение леса и окраин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области застрелят медведя-убийцу. Если медведь причиняет вред людям или их хозяйству, то выдается разрешение на отстрел. Оно действует 3 дня. Если за этот срок его не найдут и не убьют, то медведь снова становится "невиновным", и без повторной выдачи документа убить его по закону нельзя.