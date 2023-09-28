Массовое банкротство пенсионеров грозит Новосибирску с ноября 2023 года

Эксперт рассказала об изменениях в законе о банкротстве и о том, как это скажется на новосибирских пенсионерах.

Количество пожилых людей, оказавшихся в такой ситуации, может увеличиться в 10 раз за два года не только в этом городе, но и по всей России. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на директора федеральной юридической компании «Стопдолг» Елену Зайцеву.

Согласно изменениям в законе «О несостоятельности (банкротстве)», которые вступят в силу 3 ноября 2023 года, будут затронуты судебные и внесудебные процедуры банкротства.

Согласно новым правилам, человек сможет подать заявление о несостоятельности вне суда, если сумма его общих долгов составляет от 25 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

На данный момент минимальная сумма для внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная – 500 тысяч рублей.

Напомним, доплаты к пенсии с 1 января получат жители Новосибирской области.