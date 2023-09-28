Медбрат рассказал о состоянии 13-килограммовой пациентки интерната под Томском

В Томской области о состоянии 13-килограммовой пациентки интерната «Забота» рассказал медбрат.

Медбрат из интерната «Забота» в Томской области рассказал о состоянии 13-килограммовой девушки с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в «КП-Томск».

«Девушку уже привезли в таком состоянии», — отметил он.

По словам сотрудника интерната, сейчас её пытаются привести в норму, но все попытки оказываются безуспешными.

Он также добавил, что ни разу не замечал, чтобы девушку навещали родственники.

Ранее омбудсмен Томской области сообщила, что 21-летняя жительница интерната, инвалид первой группы, постоянно находится в лежачем положении и не имеет возможности общаться.

Напомним, что в Томской области после проверки для этой девушки купили кровать.