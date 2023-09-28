Мэр Новосибирска Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы»

Новосибирск прошёл в финал конкурса на определение «Культурной столицы России».

Битва за звание «Культурной столицы России» разгорелась в Новосибирске. Мэр города Анатолий Локоть примет вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова и соревноваться за эту престижную награду. Сейчас Локоть находится в Москве, где проходит церемония подведения итогов конкурса, запланированная на 28 сентября.

В список финалистов попали Новосибирск, Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Вскоре будут объявлены результаты голосования.

Отметим, что конкурс был организован в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем участвовали 20 городов страны, подавших заявки на участие.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска рассказали, почему не могут запустить «Спортивную».