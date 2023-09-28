На жительницу Новосибирска завели уголовное дело за продажу персональных данных

Жительница Новосибирска продала данные клиентов мошенникам.

Работница компании-оператора сотовой связи продавала данные клиентов, пользуясь служебным положением. Её вычислили специалисты Заельцовского отдела УФСБ СК РФ по НСО.

«Установлено 15 эпизодов противоправной деятельности, связанной с незаконным предоставлением персональных данных и детализации телефонных соединений абонентов компании. Используя служебное положение и доступ к информационным массивам, обвиняемая получала необходимую информацию в корпоративной базе данных и за денежное вознаграждение передавала ее заказчику через аккаунт в мессенджере "Tелеграм"», — сообщили в ведомстве.

На девушку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК России (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Специалисты продолжают устанавливать причастность обвиняемой к другим эпизодам нарушений закона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском грузовой поезд сбил 18-летнюю девушку. В МВД написали, что по предварительным данным, пострадавшая находилась близко к железнодорожным путям. В момент прохождения грузового состава пострадавшая разговаривала по телефону.