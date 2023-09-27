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общество проиcшествия

Под Новосибирском грузовой поезд сбил 18-летнюю девушку

Фото: t.me/utsibfo

С различными травмами девушка доставлена в больницу.

В Новосибирской области грузовой поезд сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

Авария произошла в среду, 27 сентября, на станции Инская, недалеко от Черепаново.

В МВД написали, что по предварительным данным, пострадавшая находилась близко к железнодорожным путям. В момент прохождения грузового состава пострадавшая разговаривала по телефону.

Травмированную девушку доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в школьной столовой ученики обнаружили опарышей в обедах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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