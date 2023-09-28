Новосибирск вошел в топ городов для развития бизнеса

Новосибирск оказался на девятом месте, набрав 56 баллов.

Новосибирск вошел в топ-10 городов России для развития бизнеса впервые за последние 10 лет. Эксперты оценивали города по шести ключевым критериям, включая кадры, инвестиции и инфраструктуру, малый и средний бизнес, уровень доходов и уровень жизни. Однако, Москва и Санкт-Петербург были исключены из этого рейтинга, так как они уже давно являются центрами финансового притяжения, а города Подмосковья учли в отдельном рейтинге.

Новосибирск занял почетное девятое место, набрав 56 баллов. Эксперты выделили Новосибирск как крупнейший научный центр России, где действует более 30 исследовательских организаций и учебных заведений. Например, в наукограде Кольцово строится Сибирский кольцевой источник фотонов.

Согласно данным рейтинга, средняя зарплата в Новосибирске составляет 69 759 рублей, а доходы бюджета города оцениваются на уровне 67,3 миллиарда рублей.

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